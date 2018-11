Ariana Grande Frau des Jahres

Ariana Grande ist Frau des Jahres 2018. Das US-Fach- und Branchenblatt für Musik und Entertainment „Billboard“ wird die 25-jährige Sängerin nach einem unglaublich erfolgreichen Jahr mit dem Titel „Billboard’s 2018 Woman of the Year“ ehren. Die amerikanische Sängerin folgt damit auf Selena Gomez, die im vergangenen Jahr von dem US-Magazin zur Frau des Jahres gekürt wurde.

Die Auszeichnung wird bei einer Gala am 6. Dezember in New York City verliehen. Sie habe es verdient „Frau des Jahres zu sein“ schreibt das Blatt. “Ariana Grande is a star on her own terms, never bending to any particular musical trend or path in the industry … Certain in her convictions, she consistently stands up for herself and her decisions in a world that often isn’t hospitable to that sort of strength in young women. She’s got guts, she’s making some of the best music of her career”, begründet das Musikfachmagazin die Wahl Grandes.