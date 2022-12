Argentinien weiter, Niederlande raus

Argentinien mit seinem Superstar Lionel Messi ist ins Halbfinale der Fußball-WM in Katar eingezogen. Argentinien setzte sich am Freitagabend im Viertelfinale gegen die Niederlande durch.



Nach 90 Minuten hatte es in der Partie 2 zu 2-Unentschieden gestanden. Die Verlängerung brachte keinen Sieger. Im Elferschießen setzte sich schließlich Messi & Co. mit 4 zu 3 durch.