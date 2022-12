Argentinien oder Frankreich – Wer wird zum 3. Mal Weltmeister?

Die Fußball-Teams aus Argentinien und Frankreich haben am Sonntag die Chance auf den Gewinn des 3. Weltmeister-Titels.



Titelverteidiger Frankreich und Argentinien stehen am heutigen Sonntag im Finale der Fußball-WM in Katar. Damit kommt es auch zum Duell der beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé, beide derzeit in den Diensten des französischen Klubs Paris Saint-Germain.



Beide Teams haben die Möglichkeit, mit einem Sieg zum dritten Mal den Weltmeister-Titel zu gewinnen und so im Ranking für die Anzahl der WM-Titel Rang drei alleine zu belegen. Brasilien führt die Rangliste mit fünf Titeln an, auf Platz zwei folgen Deutschland und Italien mit je vier Titeln.

Sowohl Frankreich als auch Argentinien haben schon zweimal den WM-Titel geholt. Le Bleus sicherte sich die Weltmeister-Titel 2018 und 1998, die Albiceleste in den Jahren 1978 und 1986.

Um 16 Uhr unserer Zeit beginnt am Sonntag das Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich. Das Finale wird live im Ersten übertragen.