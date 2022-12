Argentinien kann 3. WM-Titel gewinnen

Argentinien steht im Finale der Fußball-WM in Katar. Die Mannschaft mit Superstar Lionel Messi gewann die Halbfinal-Partie gegen Kroatien deutlich mit 3 zu 0.



Der Gegner für die Argentinier im WM-Finale an diesem Sonntag wird am Abend im zweiten Halbfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und Marokko ermittelt.



Argentinien steht bereits zum sechsten Mal in einem Finale. Sollten die Südamerikaner das Endspiel gewinnen, wäre es der insgesamt 3. WM-Titel für die Albiceleste.