Bei der Fußball-WM in Katar hat in Gruppe C am Samstag das Team aus Argentinien gegen Mexiko mit 2 zu 0 gewonnen.

In dieser Gruppe stehen die Kicker aus Polen auf Platz eins, dahinter kommt jetzt Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko ist Letzter.

Alle vier Teams können haben noch die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde.