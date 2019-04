ARD und Sky übertragen Revierderby

Fußball-Hammer im Free-TV: Das Revierderby der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am 31. Spieltag (Samstag, 27.04.2019 um 15.30 Uhr) wird auch in der ARD live, parallel zur Sky-Übertragung, zu sehen sein. Darauf verständigten sich die ARD und Sky Ende vergangener Woche.

„Um die Aufmerksamkeit für unsere Bundesliga-Berichterstattung noch weiter zu steigern, haben wir uns entschieden, auch der ARD die Live-Übertragung des Revierderbys Dortmund gegen Schalke zu ermöglichen. Durch diese Kooperation mit der reichweitenstarken ARD unterstreichen wir unsere Programmkompetenz als langjähriger Partner des deutschen Fußballs und machen das Spiel zudem einem noch größeren TV-Publikum zugänglich“, sagte Holger Ensslin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland.

„Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können. Die Tabelle ist im Moment so spannend wie schon lange nicht mehr, an der Spitze gibt es ein ständiges Auf und Ab und auch sonst geht es heftig um die besten Plätze. Das Ruhrderby ist unabhängig davon aber immer ein spannungsgeladenes Aufeinandertreffen“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Sky beginnt seine Berichterstattung am Samstag, 27. April 2019 um 14.00 Uhr. Im Ersten meldet sich ARD-Moderator Alexander Bommes live kurz nach 15.05 Uhr aus Dortmund. Begleitet wird er dabei von Sky-Experte Christoph Metzelder, der als Gesprächsgast der ARD vor Ort sein wird.

Einen Tag später (Sonntag, 28. April) gibt es am 31. Spieltag ein weiteres Derby. Im Bayern-Derby stehen sich am Abend der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern München gegenüber. Spielanpfiff ist um 18 Uhr. Das Duell der beiden bayerischen Klubs wird live dann wie gewohnt bei Sky zu sehen sein.