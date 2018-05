Arbeitsmarkt: Weniger Arbeitslose im Mai

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2.315.000 Menschen ohne Job. Das waren 68.000 bzw. 0,2 Prozentpunkte weniger als im April. Die Quote liegt jetzt bei 5,1 Prozent. Verglichen mit dem Mai des Vorjahres gibt es 182.000 Erwerbslose weniger.

„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben erneut abgenommen, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebrochen hoch“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. „Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt setze sich somit fort, wenn auch schwächer als in den Wintermonaten“, so Scheele weiter.

Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist laut BA weiterhin hoch. Im Mai waren 793.000 Arbeitsstellen bei der Agentur gemeldet, 78.000 mehr als vor einem Jahr.