Arbeitslosigkeit im Euroraum: Quote bei 8,4 Prozent

Im Euroraum (ER19) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Mai 2018 bei 8,4 %. Damit war sie unverändert gegenüber April 2018 und verzeichnete einen Rückgang gegenüber 9,2 % im Mai 2017.

Das ist nach wie vor die niedrigste Quote, die seit Dezember 2008 im Euroraum verzeichnet wurde, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mit. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im Mai 2018 bei 7,0%. Damit war sie unverändert gegenüber April 2018 und verzeichnete einen Rückgang gegenüber 7,7% im Mai 2017. Das ist die niedrigste Quote, die seit August 2008 in der EU28 verzeichnet wurde.

Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. Gemäß Schätzung von Eurostat waren im Mai 2018 in der EU28 insgesamt 17,207 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, davon 13,656 Millionen im Euroraum. Gegenüber April 2018 verringerte sich die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU28 um 154 000 und im Euroraum um 125 000. Gegenüber Mai 2017 sank die Zahl der Arbeitslosen in der EU28 um 1,828 Millionen und im Euroraum um 1,252 Millionen.

Arbeitslosenquoten in den Mitgliedstaaten

Von den Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik (2,3%) und Deutschland (3,4%) im Mai 2018 die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (20,1% im März 2018) und Spanien (15,8%). Über ein Jahr betrachtet fiel die Arbeitslosenquote im Mai 2018 in allen Mitgliedstaaten.

Die stärksten Rückgänge wurden in Zypern (von 11,4% auf 8,4%), Kroatien (von 11,3% auf 8,9%), Griechenland (von 22,1% auf 20,1% zwischen März 2017 und März 2018) und Portugal (von 9,2% auf 7,3%) registriert. Im Mai 2018 lag die Arbeitslosenquote in den USA bei 3,8%, ein Rückgang gegenüber 3,9% im April 2018 sowie gegenüber 4,3% im Mai 2017.

Jugendarbeitslosigkeit

Im Mai 2018 waren in der EU28 3,377 Millionen Personen im Alter unter 25 Jahren arbeitslos, davon 2,390 Millionen im Euroraum. Gegenüber Mai 2017 fiel deren Zahl in der EU28 um 519 000 und im Euroraum um 353 000. Im Mai 2018 lag die Jugendarbeitslosenquote in der EU28 bei 15,1% und im Euroraum bei 16,8%, gegenüber 17,2% bzw. 19,3% im Mai 2017.

Die niedrigsten Quoten im Mai 2018 verzeichneten Malta (4,8%), Deutschland (6,1%), Estland (6,8% im April 2018) und die Niederlande (6,9%), während die höchsten Quoten in Griechenland (43,2% im März 2018), Spanien (33,8%) und Italien (31,9%) registriert wurden.