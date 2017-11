Arbeitslosengeld an der Kasse von Super- und Drogeriemarkt

Die Bundesagentur für Arbeit will Medienberichten zufolge die Geldautomaten in den Jobcentern aus Kostengründen abschaffen. Leistungen wie das Arbeitslosengeld sollen laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ künftig bar an Kassen von Super- und Drogeriemärkten ausgezahlt werden.

Damit Arbeitslose Geld im Supermarkt oder der Drogerie erhalten, müssen sie einen Zettel vorlegen der mit einem Barcode versehen ist. Nachdem der Zettel eingescannt wurde gibt es dann die Bargeldauszahlung. Bis Ende 2018 soll das neue System flächendeckend umgesetzt werden.