Arabischer Louvre-Ableger in Abu Dhabi eröffnet

Abu Dhabi hat sich zu einer der Metropolen des Orients entwickelt. Jetzt hat in dem ehemaligen Fischerdorf ein gigantischer Kunsttempel eröffnet. Der weltberühmte Pariser Louvre errichtete einen Ableger in dem Golfemirat. Nach mehr als zehn Jahren Planungs- und Bauzeit und der offiziellen Eröffnung Mitte der Woche, hat nun am Samstag der arabische Louvre für „Normalo“-Besucher seine Tore geöffnet.

Der spektakuläre Musemumsbau steht für den Austausch zwischen Morgen- und Abendland bei dem die Geschichte der kompletten Zivilisation beleuchtet werden soll. Die Kosten für den vom französischen Stararchitekten Jean Nouvel entworfenen Publikumsmagneten liegen bei insgesamt mehr als 1,5 Milliarden Euro. Allein für die Erlaubnis den geschützten Namen „Louvre“ 30 Jahre lang tragen zu dürfen, blättert das Öl-Scheichtum rund 400 Millionen Euro hin.