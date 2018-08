Apple eine Billion Dollar wert

Der Technologie-Riese Apple ist das erste US-Unternehmen das einen Börsenwert von einer Billion Dollar (=1.000 Milliarden Dollar) erreicht hat.

Die Aktie des IT-Giganten stieg an der New Yorker Börse um 2,7 % auf ein Allzeithoch von 207,05 Dollar. Bereits am Dienstag hatte Apple gute Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert. Im zurückliegenden Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 53,3 Milliarden US-Dollar.

Das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und einem Quartalsgewinn von 2,34 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Also einer Steigerung um 40 Prozent. Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug in diesem Quartal 60 Prozent, wie der iPhone-Hersteller weiter mitteilte.

„Wir freuen uns, das beste Juni-Quartal von Apple und das vierte Quartal in Folge mit einem zweistelligen Umsatzwachstum melden zu können“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal wurden von anhaltend starken Verkäufen in den Bereichen iPhone, Services und Wearables angetrieben, und wir freuen uns sehr über die Produkte und Services, die wir in der Pipeline haben.“