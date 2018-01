Angelique Kerber steht im Viertelfinale der Australian Open

Tennisspielerin Angelique Kerber hat sich mit einem Kraftakt ins Viertelfinale bei den Australian Open gekämpft. Die 30-Jährige setzte sich in Melbourne in einem spannenden Tennismatch nach gut zwei Stunden gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan in drei Sätzen mit 4:6, 7:5, 6:2 durch.

In der Runde der besten Acht trifft Kerber nun am Mittwoch auf die US-Amerikanerin Madison Keys. Im direkten Vergleich hat die Australian Open-Gewinnerin von 2016 bislang sechs von sieben Duellen für sich entscheiden können.