Angelique Kerber souverän in Runde drei

Deutschlands Tennis-Queen Angelique Kerber nach Zweisatz-Sieg souverän in Runde drei bei den Australian Open. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des noch frischen Jahres 2018 hat Angelique Kerber die dritte Runde erreicht. Die Kielerin besiegte bei den Australian Open die kroatische Tennisspielerin Donna Vekic souverän in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1.

Nach rund siebzig Minuten verwandelte Kerber ihren ersten Matchball und machte sich damit selbst ein tolles Geschenk an ihrem 30. Geburtstag. In der Runde der letzten 32 trifft die 30-Jährige nun an diesem Samstag auf die Russin Marija Jurjewna Scharapowa.