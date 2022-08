Angelique Kerber legt Baby-Pause ein

Tennis-Spielerin Angelique Kerber ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Gleichzeitig hat die dreimalige Grand-Slam-Siegerin die am kommenden Montag beginnenden US Open in New York abgesagt.



Auf Instagram schrieb die 34-Jährige: „Ich wollte unbedingt bei den US Open spielen, aber schließlich habe ich beschlossen, dass zwei gegen eins einfach kein fairer Wettbewerb ist … Für die nächsten Monate werde ich eine Pause einlegen, als Tennisspieler um den Globus zu reisen.“