Angelique Kerber erstmals Wimbledon-Siegerin

Tennis-Herz was willst Du mehr – Angelique Kerber hat am Samstag, den 14.07.2018, das Tennis-Damen-Finale in Wimbledon gegen Serena Williams gewonnen. Die 30-Jährige aus Kiel setzte sich am späten Nachmittag in London in zwei Sätzen nach einer Stunde und fünf Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:3 gegen die US-Amerikanerin durch. Damit ist die geplante Revanche geglückt: Vor zwei Jahren standen sich Kerber und Williams schon einmal im Wimbledon-Finale gegenüber: Damals gewann die US-Amerikanerin.

„Ich glaube heute ist auf jeden Fall der schönste Tag in meiner Karriere. Ich meine ich hab meinen Traum verwirklicht. Ich wollte als ich ein kleines Kind war diesen Titel holen. Ich wollte Wimbledon gewinnen und jetzt kann ich sagen ich bin Wimbledon-Champion und diesen Titel kann mir auch niemand mehr nehmen – ich bin überglücklich“, sagte Kerber nach dem Match in einem ZDF-Interview.

Kerber agierte sehr spielstark und äußerst konzentriert und siegte letztlich verdient im Wimbledon-Endspiel. Kerber hat mit ihrem Sieg heute eine kleine Tennisgeschichte geschrieben. Sie ist die erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf 1996 die das prestigeträchtige und berühmteste Tennisturnier der Welt gewonnen hat. Für Deutschlands neue Tennis-Queen ist es der dritte Grand-Slam-Titel nach den Siegen bei den Australian Open und den US Open 2016.