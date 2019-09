Andreas Gabalier neu an Chartspitze

Der österreichische Sänger Andreas Gabalier steht mit seinem Album „10 Jahre – Best Of VolksRock`n`Roller“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf dem zweiten Platz folgt das Album „Trettmann“ des gleichnamigen Rappers. Ebenfalls neu ist die deutschsprachige kosovarische Rapperin Loredana auf Platz 3 mit ihrem Album „King Lori“.

Die Singlecharts werden von der australischen Singer-Songwirterin Tones and I mit „Dance Monkey“ angeführt. Darauf folgt „Roller“ vom deutschen Rapper Apache 207. Den dritten Platz nimmt die Rapperin Loredana mit der Single „Genick“ von ihrem aktuellen Album ein.