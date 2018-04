Anbau für Durlach Center Karlsruhe offiziell eröffnet

Nach nur zehnmonatiger Bauzeit feierte das Durlach Center heute die Eröffnung des rund 2.500 m² Anbaus an der Ostseite des Fachmarktzentrums. Die zwei neu entstandenen Mietflächen haben dm-drogerie markt und Decathlon bezogen. Gemeinsam initiierten und koordinierten die Eigentümervertreterin TH Real Estate und die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG die Erweiterung der insgesamt 30.000 m² großen Handelsimmobilie von den ersten Planungsüberlegungen über das B-Plan Verfahren und der Bauphase bis zur heutigen Eröffnung.

„Damit reagieren wir auf die sich abzeichnenden Veränderungen im Einzugsgebiet. Auf Grundlage des neuen Planungsrechtes ist es uns gelungen, eine schon länger bestehende Angebotslücke im Mietermix des Durlach Center zu schließen und einen Beitrag zur Sicherung der langfristigen Zukunftsfähigkeit des Standortes zu leisten“, führt die Head of Retail Asset Management bei TH Real Estate, Kathrin Andres, die Beweggründe aus. In unmittelbarer Nähe entsteht das neue Hauptquartier von dm-drogerie markt sowie ein neuer IKEA Markt. Die neue dm-Zentrale befindet sich bereits im Bau und soll im Frühjahr 2019 bezogen werden.

Umsetzung in Rekordzeit

Die geplanten Veränderungen im Einzugsgebiet des etablierten Handelsstandortes Durlach Center riefen die Eigentümervertreterin TH Real Estate und den von ihr beauftragten verantwortlichen Geschäftsbesorger, die MEC, bereits frühzeitig auf den Plan. Sie stellten die Idee zur Repositionierung des Centers und somit zur Standortsicherung dem Stadtrat in Karlsruhe erstmals im Sommer 2015 vor. Das von der MEC begleitete planungsrechtliche Verfahren wurde mit dem Satzungsbeschluss Ende November 2016 ohne Gegenstimmen im Stadtrat abgeschlossen. Im selben Monat wurde der vorbereitete und mit der Genehmigungsbehörde vorabgestimmte Bauantrag eingereicht und bereits am 15.12.2016 genehmigt.

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe war außerordentlich konstruktiv, um in beiderseitigem Interesse eine schnelle Umsetzung zu erreichen. Nur so war es möglich, die Realisierung in Rekordzeit vorzubereiten und auch umzusetzen“, erklärt der Head of Strategic Development und Projektleiter bei der MEC, Jörg Wege.

„Die Erweiterung des Durlach Center war die erste MEC eigene Projektentwicklung und ein hervorragendes Lehrbeispiel für eine gelungene Umsetzung – von der ersten Idee bis zur Eröffnung aus einer Hand für unseren Kunden“, freut sich der COO der MEC, Christian Schröder.

Eröffnungsfeierlichkeiten mit vielen Aktionen

Nach der offiziellen Eröffnung am Morgen, die von der Marching Band Unnerhaus musikalisch begleitet wird, gehen die Feierlichkeiten im Durlach Center das ganze Wochenende weiter. Bei zahlreichen Gewinnspielen gibt es Preise abzustauben und Kinder können sich schminken lassen. Die Erwachsenen dürfen sich auf einen kostenlosen Kaffee, Erfrischungen, Popcorn und weitere vergünstigte Köstlichkeiten von Real, McDonalds, Stefansbäck und Pfälzer Grill freuen. Dm-drogerie markt gewährt einen Preisnachlass von zehn Prozent auf den gesamten Einkauf und organisiert eine Spendenaktion. Die Einnahmen kommen dem Verein „Durlacher Selbst“ e.V. zu Gute.

Bei Decathlon laden Fußballfreestyler und „Sport Ateliers“ zum aktiven Mitmachen ein. Kundenkarteninhaber erhalten 10€ Rabatt ab einem Einkaufswert von 20 €. Auch Baby One feiert seine Neueröffnung nach Umbau und wartet mit vielen Angeboten auf die Besucher. „Wir freuen uns den Anbau nun endlich der Öffentlichkeit zu präsentieren und laden alle Neugierigen aus Karlsruhe und Umgebung ein, sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen“, so Centermanagerin Jacqueline Brunner.