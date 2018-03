Amtszeit von Seehofer als Ministerpräsident zu Ende

Amtszeit von Seehofer als Ministerpräsident von Bayern zu Ende: Horst Seehofer ist als bayerischer Ministerpräsident zurückgetreten. Nach fast 10 Jahren hat der Regierungschef des Freistaates heute seine letzte Kabinettssitzung in München geleitet. Am morgigen Mittwoch wird Seehofer in Berlin zum Bundesinnenminister ernannt werden.

„Wir haben vieles bewegt, große Erfolge erzielt und Bleibendes geschaffen. Bayern steht heute besser da als zu Beginn meiner Amtszeit im Jahr 2008“, so Seehofer. „Es war mir eine Ehre, meiner Heimat als Ministerpräsident zu dienen. Meinem Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten wünsche ich Gottes Segen und eine glückliche Hand“, so der CSU-Chef weiter.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner dankte Seehofer. „Bayern ist heute wirtschaftlich stark, ein Land, in dem die Menschen sicher leben und eng zusammenhalten. Mit Horst Seehofer an der Spitze haben wir selbst schwerste Krisen und Herausforderungen bewältigt“, sagte Aigner.