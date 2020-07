Amigos und Apache 207 auf Eins

Die aktuellen Album- und Single-Charts vom Freitag, 17. Juli 2020 sind da – Die Amigos und Apache 207 stehen ganz oben.

Das Schlagerduo „Die Amigos“ steht mit dem Album „Tausend Träume“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. In den Single-Charts bleibt Apache 207 mit „Bläulich“ an der Spitze.

Hier finden Sie die aktuellen Top Platzierungen der offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, die von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt werden.