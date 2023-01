Amazon streicht über 18.000 Jobs

Amazon kündigt Jobkahlschlag an – über 18.000 Jobs werden gestrichen. Das kündigte der CEO des weltgrößten Online-Versandhändlers, Andy Jassy, in einem Memo an die Amazon-Mitarbeiter an.

Wir planen etwas mehr als 18.000 Jobs abzubauen. Mehrere Teams werden vom Jobabbau betroffen sein, schreibt Jassy. Und weiter heißt es in der Amazon-Mitteilung:

Normalerweise warten wir mit der Kommunikation über diese Ergebnisse, bis wir mit den direkt betroffenen Personen sprechen können. Da jedoch einer unserer Teamkollegen diese Informationen extern weitergegeben hat, haben wir entschieden, dass es besser ist, diese Neuigkeiten früher zu teilen. Andy Jassy, CEO bei Amazon

Und Jassy weiter: