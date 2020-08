Amazon kauft Daimler-E-Transporter

Amazon bestellt 1.800 Elektro-Transporter – 600 mittelgroße eVito und 1.200 eSprinter – bei Mercedes-Benz Vans.

Mega-Bestellung bei Daimler: Amazon kauft rund 1.800 Elektro-Transporter.

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon hat rund 1.800 Elektro-Transporter für seine Lieferflotte in Europa bei Mercedes-Benz Vans geordert.

Es sei der bislang größter Auftrag für Elektrofahrzeuge von Mercedes-Benz Vans, teilte Damiler mit.

Auftrag umfasst eVito und eSprinter

Die rund 1.800 batterieelektrisch angetriebene eVito und eSprinter von Mercedes-Benz Vans werden – beginnend noch in diesem Jahr – an Amazon ausgeliefert und innerhalb Europas eingesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Auftrag umfasst dabei rund 600 mittelgroße eVito und mehr als 1.200 Fahrzeuge des Large-Size Vans eSprinter.