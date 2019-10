Am Sonntag wieder Zeitumstellung

In der Nacht zum Sonntag (27. Oktober 2019) wird wieder an der Uhr gedreht. Dann endet in Deutschland die Sommerzeit. Für Langschläfer gibt es dann eine Stunde mehr Schlaf. Um 3 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Wer sich´s nicht merken kann, hier eine Eselsbrücke: Die Uhr wird immer in Richtung Sommer gestellt. Das bedeutet: Im Frühjahr wird die Uhr eine Stunde vor gestellt und zwar immer am letzten Sonntag im März. Im Herbst wird die Uhr dann eine Stunde zurückgedreht – und zwar immer am letzten Sonntag im Oktober.