Am 11.11. Alkoholverbot in Köln

Kein Karneval in Köln am 11.11. – „Wir feiern nicht, wir öffnen nicht“, heißt es in einer Mitteilung der Rheinmetropole.

Den traditionellen Karnevalsauftakt am 11. November wird es in Köln wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht geben.

In einer Pressekonferenz (PK) richteten Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Präsident des Festkomitee Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, einen dringenden Appell an die Jecken im ganzen Land: „Bleibt zu Hause, feiert nicht!“

Die Oberbürgermeisterin wies bei der PK darauf hin, dass am 11.11. – neben den bereits bestehenden Kontaktbeschränkungen und Sperrzeiten – im kompletten Stadtgebiet den ganzen Tag ein Alkoholkonsumverbot und Alkoholverkaufsverbot außerhalb von Gaststätten gelten werde.