„Ich bin mir sicher, dass wir den Abschwung unserer Wirtschaft nach der Sommerpause stoppen können und spätestens ab Oktober die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst.“

Das sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf die Frage „Ein Ende der Wirtschaftskrise ist also in Sicht?“ in einem Interview, dass bei der „Bild am Sonntag“ zu finden ist.