Aldi Süd eröffnet offenbar seine erste Filiale in China . Der Discounter soll in Shanghai in der kommenden Woche den ersten Laden eröffnen, berichtet die „Lebensmittelzeitung„.

Der Lebensmittelhändler soll sich in der chinesischen Millionen-Metropole deutlich höherwertig, moderner und Convenience-orientierter präsentieren. Weitere Märkte im Reich der Mitte sollen laut dem Blatt folgen.