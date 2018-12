Album-Charts-Spitze: Lindenberg vor Grönemeyer

Udo Lindenberg ist neue Nummer eins der Album-Charts. Der Altrocker stieg mit „MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“ an der Spitze der Hitliste ein, teilte die GfK am Freitag mit. Auch auf Platz zwei ist ein Altbekannter: Herbert Grönemeyer klettert mit „Tumult“ von Rang drei der Vorwoche. Dort ist in dieser Woche ein Wiedereinstieg von Frei.Wild mit „Rivalen und Rebellen“.

In den Single-Charts ist wie in der Vorwoche Ava Max mit „Sweet but psycho“. Auf Rang zwei – wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit – Mariah Carey mit „All I want for christmas is you“. Von dort verdrängt sie Sido, der sich mit „Tausend Tattoos“ auf dem dritten Platz wiederfindet.

Insgesamt 26 Weihnachtssongs mischen wenige Tage vor dem Fest die Single-Charts auf. Neben Maria Carey schafft es auch „Last Christmas“ von Wham wieder in die Top 10 und kommt auf Rang fünf. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.