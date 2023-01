Lord Of The Lost auf Platz 1

Die deutsche Dark-Rock-Band „Lord Of The Lost“ belegen mit „Blood and Glitter“ aktuell Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Donnerstag (5. Januar) mit. In den Single-Charts stehen David Guetta und Bebe Rexha mit „I`m Good (Blue) ganz oben.