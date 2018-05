Album-Charts: Kontra K mit „Erde & Knochen“ auf Platz 1

Kontra K ist mit dem neuen Album „Erde & Knochen“ direkt auf Platz eins der Album-Charts gelandet. Das teilte die GfK am Freitag mit. Helena Fischer folgt mit ihrem gleichnamigen Album auf Platz zwei, „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol.5“ ist auf Platz drei.

In den Single-Charts ist der Rapper Capital Bra mit dem Ufo361 featurnden Album „Neymar“ auf Platz eins. Auf Platz zwei folgen Calvin Harris & Dua Lipa („One Kiss“) und auf Platz drei folgt Michael Schulte, der mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ beim „Eurovision Song Contest“ in Lissabon einen erfolgreichen vierten Platz belegen konnte. Es ist die höchste Platzierung eines „ESC“-Beitrages seit 2015 (Måns Zelmerlöw, „Heroes“, drei) und der größte Erfolg eines nationalen „ESC“-Liedes seit 2012 (Roman Lob, „Standing Still“, drei).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.