Album-Charts: Five Finger Death Punch vor Pink Floyd

Die US-Metalband Five Finger Death Punch ist mit ihrem Album „And Justice For None“ die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Pink Floyd folgen mit dem Live-Album „Pulse“ auf Platz zwei, der Deutschrapper Kontra K mit „Erde & Knochen“ auf Platz drei.

In den Single-Charts ist Pietro Lombardi mit „Phänomenal“ die neue Nummer eins. Silber geht an Calvin Harris & Dua Lipa mit „One Kiss“ und auf dem Bronze-Rang folgt Capital Bra feat. Ufo361 („Neymar“). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.