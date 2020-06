Album-Charts: Bob Dylan ist Erster

Literaturnobelpreisträger Bob Dylan steht mit seinem Album „Rough And Rowdy Ways“ auf Platz eins in der 26. KW der offiziellen deutschen Album-Charts.

Auf Rang zwei folgen Various Artists (Max Giesinger, Michael Patrick Kelly und weitere Künstler) mit dem Album „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol. 7“. Beyond The Black folgt mit „Horizons“ auf dem dritten Platz.

Single-Charts: Bones MC auf eins

In den Single-Charts steht Bones MC mit „Big Body Benz“ ganz oben. Auf Rang zwei folgt Ufo361 mit „Emotions“. „Ich weiß nicht mal wie sie heißt“ von von Capital Bra & Bozza steht auf dem dritten Platz.

Hier finden Sie die aktuellen Top Platzierungen der offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, die von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt werden.