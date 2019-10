Album-Charts: Santiano neu auf Eins

Santiano steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album „MTV Unplugged“ der deutschen Schlagerband stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von „Curaetion 25 – Anniversary“ der britischen Rockband The Cure, deren Album ebenfalls neu einstieg. Auf dem dritten Platz befindet sich „Filter“ des deutschen Singer-Songwriters Tim Bendzko.

In den Single-Charts stieg „Wieso tust Du dir das an?“ des deutschen Rappers Apache 207 neu auf den ersten Platz ein, gefolgt von „Dance Monkey“ der australischen Singer-Songwriterin Tones and I, deren Single einen Platz einbüßen musste. Dahinter folgt erneut Apache 207 mit „Roller“, die vom zweiten auf den dritten Rang abrutschte.