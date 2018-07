Lotto am Mittwoch Aktuelle Lottozahlen vom 25.07.2018

In der Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Mittwoch-Abend, den 25.07.2018, die Lottozahlen gezogen. Haben Sie die richtigen Kreuze gesetzt. Im Jackpot liegt heute nur 1 Million Euro. Im Spiel 77-Jackpot sind es in Rang 1 rund 300.000 Euro. Lesen Sie bei Fast Flip die aktuellen Gewinnzahlen.

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 25. Juli 2018

Lottozahlen: 8 – 9 – 39 – 40 – 41 – 43

Superzahl: 9

Spiel 77: 4-9-5-6-6-0-8

Super 6: 5-9-2-4-5-4

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland am Donnerstagmorgen veröffentlicht.