Ajax in Champions League auf Final-Kurs

Ajax Amsterdam hat das Tor für den Einzug ins Finale der UEFA Champions League weit aufgestoßen. Die Niederländer siegten am Dienstagabend in einem spannenden Halbfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur vor rund 60.000 Zuschauern mit 1:0. Das Tor des Tages aus Sicht der Ajax-Fans erzielte Van de Beek in der 15. Spielminute.

Liverpool am Mittwoch zu Gast bei Barca

Am Mittwochabend findet das zweite Halbfinal-Hinspiel statt. Der FC Barcelona empfängt den FC Liverpool. Die Rückspiele im Halbfinale finden in der nächsten Woche, am 7. und 8. Mai, statt. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid.