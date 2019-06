Airlines ändern Flugrouten wegen Iran-Konflikt

Die Lufthansa ändert wegen des Iran-Konflikts ihre Flugrouten. Die Straße von Hormus werde bereits seit Donnerstag umflogen, teilte die Airline am Freitag mit. Der gesamte Iran ist aber nicht tabu. So fliegt Lufthansa auch weiter die iranische Hauptstadt Teheran an.

Auch die niederländische Airline KLM gab am Freitag eine entsprechende Änderung bekannt. „Safety is the top priority for KLM“, hieß es in einer Mitteilung. „The incident with the drone is reason not to fly over the Strait of Hormuz for the time being“, so KLM.