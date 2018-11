AfD räumt weitere Spende ein

Weitere Auslandsspende für AfD – Partei hat auch Geld aus Belgien erhalten: Beim AfD-Kreisverband von Fraktionschefin Alice Weidel ist Anfang 2018 offenbar eine weitere Auslandsspende eingegangen. 150.000 Euro seien von einer belgischen Stiftung gekommen und zurücküberwiesen worden, teilte die Partei am Mittwochabend mit.

Weder die Spenderidentität noch die Spendermotivation hätten zweifelsfrei festgestellt werden können, hieß es in der Erklärung. Aus diesem Grund sei keine Anzeige der Spende nach Parteiengesetz erfolgt, sondern im Mai schließlich eine Rücküberweisung des Betrages in voller Höhe an den Absender.