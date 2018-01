Ärger um Golden-Globe-Einladungen

Los Angeles – Nach den Protesten bei den Golden Globes gegen sexuelle Übergriffe in der Filmbranche beklagen zwei Wortführerinnen in der Weinstein-Affäre die Verlogenheit der Hollywood-Szene. Die Schauspielerinnen Rose McGowan und Asia Argento kritisierten am Montag, weder zur Preisverleihung eingeladen noch zur «Time’s Up»-Protestkampagne befragt worden zu sein.

«Ich schätze, ich bin nicht mächtig oder Hollywood genug», twitterte Argento. An McGowan gerichtet, schrieb sie auf Twitter: «Niemand sollte vergessen, dass du die Erste warst, die das Schweigen brach.» McGowan antwortete: «Und nicht einer der originellen, schwarz tragenden Leute, die nun unsere Vergewaltigungen anerkennen, hätte sonst einen Finger krummgemacht. Ich habe keine Zeit für Hollywood-Verlogenheit.» (dpa)