Ältere sterben im ländlichen Raum früher

Menschen, die älter als 80 Jahre sind und im ländlichen Raum wohnen, weisen eine höhere Sterblichkeit auf als die gleichaltrige Bevölkerung in Städten, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB).



In Deutschland liegt die Sterblichkeit bei Menschen über 80 Jahren im ländlichen Raum zwischen 5 und 10 Prozent über dem in Städten verzeichneten Niveau. Dies gelte für Männer und Frauen gleichermaßen, so die Forscher.