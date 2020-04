Adidas bekommt Kredit in Milliardenhöhe

Adidas bekommt wegen der Coronakrise einen Kredit in Millardenhöhe vom Staat.

Der Sportartikelhersteller hat heute seitens der Bundesregierung die Genehmigung über die Teilnahme der staatseigenen Förderbank KfW an einem revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 3 Milliarden Euro zu üblichen Marktbedingungen zur Überbrückung dieser Ausnahmesituation erhalten. Das teilte Adidas am Dienstag mit.

Der noch abzuschließende Konsortialkredit – ein Finanzinstrument, das Kreditnehmern Zugang zu umfangreichen Finanzierungsmitteln sowie Flexibilität in Bezug auf Inanspruchnahmen und Rückzahlungen gewährt – umfasst eine Darlehenszusage in Höhe von 2,4 Milliarden Euro seitens der KfW sowie Darlehenszusagen in Höhe von 600 Millionen Euro seitens eines Konsortiums von Partnerbanken des Unternehmens.

Das Konsortium besteht aus UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank und Standard Chartered Bank. Zu den Bedingungen des Konsortialkredits gehört die De-Facto-Aussetzung von Dividendenzahlungen über die Laufzeit der Kreditvereinbarung, wie Adidas weiter mitteilte.