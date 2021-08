ADAC: Staus am Wochenende

Reisende die mit dem Auto am kommenden Wochenende wieder nach Hause fahren, werden nur mit gedrosseltem Tempo vorankommen. Das meldet der ADAC.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, ist Ferienende. Rheinland-Pfalz, das Saarland, Hessen sowie der Norden und die Mitte der Niederlande folgen in einer bzw. zwei Wochen.

In Richtung Süden und auch in Richtung Küsten ist der größte Ansturm vorbei, Verzögerungen sind aber möglich, da noch zahlreiche Reisende aus Bayern und Baden-Württemberg in den Urlaub aufbrechen.

Größere Staugefahr herrscht weiter auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsgebiete, betroffen sind dabei vor allem die Berg- und Seenlandschaften in Bayern.