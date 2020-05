ADAC erwartet Staus an Pfingsten

Infolge der Corona-Lockerungen in Deutschland erwartet der ADAC an Pfingsten teils langes Staus. Da Flugreisen ins Ausland nach wie vor nicht erwünscht bzw. möglich sind, werden sich viele Deutsche für einen Kurztrip mit dem Auto im Inland entscheiden, teilte der ADAC mit.

Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC besonders am Freitagnachmittag und am frühen Abend, Samstagvormittag und Montagnachmittag. Bei schönem Wetter sind am Samstag und Sonntag auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete Verzögerungen durch Ausflügler programmiert.

Auf folgenden Strecken besteht besondere Staugefahr: Großräume Hamburg, Berlin, Köln und München. Die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee und viele Autobahnen.