Achtelfinale bei Fußball-WM in Katar steht

Die Mannschaften für die Teilnahme am Achtelfinal-Wettbewerb beim der Fußball-WM in Katar stehen fest. Die K.o.-Runde der letzten 16 beginnt am Sonnabend mit der Partie Niederlande gegen die USA (16 Uhr). Am Abend (20 Uhr) muss Argentinien dann gegen Australien antreten. Die weiteren Spiele im Achtelfinale im Überblick:

Sonntag, 4. Dezember spielen Frankreich gegen Polen (16 Uhr) und England gegen Senegal (20 Uhr). Am Montag, 5. Dezember spielen Japan gegen Kroatien (16 Uhr) und Brasilien gegen Südkorea (20 Uhr). Am Dienstag, 6. Dezember spielen dann Marokko gegen Spanien (16 Uhr) und zum Abschluss der Achtelfinalrunde Portugal gegen die Schweiz (20 Uhr).