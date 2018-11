Acht Lotto-Sechser – Großer Coup bleibt aus

Auch mit der vergangenen Lotto-Ziehung im Spiel 6 aus 49 bleibt der große Coup aus. Erneut konnte kein Tipper den Millionen-Jackpot knacken. Der Lotto-Topf ist nun zur Ziehung am Mittwoch (21.11.2018) mit rund 8 Millionen Euro gefüllt, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock mitteilte.

Einen Volltreffer gab es zwar am Wochenende nicht – immerhin: Am Samstag ist es gleich acht Tippern gelungen, einen Sechser zu tippen. Jeder der Spieler hat dank sechs richtiger Lottozahlen exakt 192.122,90 Euro gewonnen. Gewonnen wurde je zweimal in Baden-Württemberg, Niedersachsen und NRW sowie in Bayern und Schleswig-Holstein.

Am Mittwoch lohnt es sich zudem, die Zusatzlotterie Spiel 77 anzukreuzen. In Klasse 1 gibt es 1 Million Euro zu gewinnen. 100.000 Euro haben gleich vier Spieler in der Zusatzlotterie Super 6 gewonnen. Gewonnen wurde in Baden-Württemberg, Hessen (2) und Sachsen-Anhalt.