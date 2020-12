AC/DC weiterhin Erster

Die australische Hard-Rock-Band AC/DC führt mit ihrem Album „Power Up“ weiterhin die offiziellen deutschen Album-Charts an.

In den Single-Charts dominieren bereits die Weihnachtssongs. US-Popstar Mariah Carey steht mit ihrem Song „All I Want For Christmas Is You“ ganz oben.

Wham! und ihr Weihnachts-Dauerbrenner „Last Christmas“ belegen in dieser Woche den zweiten Platz.

Die offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.