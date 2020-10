Die australische Hardrock-Band AC/DC veröffentlicht am 13. November mit „Power Up“ ein neues Album.

Die erste Single-Auskoppelung „Shot In The Dark“ hat die Rockband bereits am gestrigen Mittwoch bei YouTube präsentiert.

Der Song mit typischem AC/DC-Sound kommt gut an. Mehr als zwei Millionen Klicks gab es bereits bei dem Videoportal.