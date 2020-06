Kommt es zum Abzug Tausender US-Soldaten aus Deutschland noch in diesem Jahr? Die USA planen einem Bericht „Trump to Pull Thousands of U.S. Troops From Germany“ der US-Zeitung „Wall Street Journal“ zufolge einen massiven Truppenabbau in Deutschland.

US-Präsident Donald Trump will offenbar bis September 9.500 US-Soldaten abziehen. Zur Zeit sind insgesamt fast 35.000 Soldaten aus den USA in der Bundesrepublik stationiert.