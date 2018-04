Abba für Songs wiedervereint

Da hat die Musikwelt heute nicht schlecht gestaunt: Die legendäre Popband ABBA hat überraschend neue Songs angekündigt. „Wir alle vier waren der Meinung, dass es nach 35 Jahren Spaß machen könnte, wieder ins Tonstudio zu gehen. Also haben wir es getan“, hieß es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.

„Es war so, als ob die Zeit stillgestanden habe, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg“, hieß es weiter. Es seien zwei neue Stücke entstanden, von denen einer „I Still Have Faith In You“ heißt und im Dezember veröffentlicht werden solle.

Die Band, bestehend aus Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus, Jahrgänge 1945 bis 1950, war 1972 gegründet worden und hatte sich zehn Jahre später aufgelöst. Zu den bekanntesten Liedern zählen Stücke wie „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ oder „The Winner Takes It All“.