9,5 Millionen Erwerbstätige im Gastgewerbe

Im vergangenen Jahr arbeiteten in den aktuell 27 EU-Staaten (ohne Vereinigtes Königreich) gemäß der EU-Arbeitskräfteerhebung rund 9,5 Millionen Menschen im Gastgewerbe.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren in Deutschland in diesem Wirtschaftszweig knapp 1,6 Millionen Menschen im Gastgewerbe tätig, das waren 4 % aller Erwerbstätigen.

In den beliebten Reiseländern Griechenland, Zypern und Spanien hat das Gastgewerbe eine besonders hohe Bedeutung für den Arbeitsmarkt: In Griechenland arbeiteten 2019 rund 10 % der Erwerbstätigen in Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben, in Zypern und Spanien jeweils 9 %.

Hoch war der Anteil auch in Irland und Malta (jeweils 8 %) sowie Portugal (7 %). Kroatien, Italien, Österreich und Bulgarien kamen jeweils auf 6 %. Der EU-Durchschnitt lag bei 5 %.