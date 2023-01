Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung: Am Freitag, 27.01.2023 liegen rund 93 Millionen Euro in Gewinnklasse eins. In der zweiten Klasse werden rund 2 Millionen Euro erwartet. Die Zahlen im Eurolotto werden am Freitagabend gegen 20 Uhr im finnischen Helsinki gezogen. Etwa eine Stunde später werden die Gewinnquoten der Eurojackpot-Ziehung veröffentlicht.