90 Millionen im Eurojackpot

Die Eurojackpot Zahlen vom 27.03.2020 sind gezogen, der Jackpot im Eurolotto wurde wieder nicht geknackt. Nächste Ausspielung liegen 90 Millionen Euro im Eurojackpot – mehr geht nicht. Der Eurolotto-Jackpot steht damit auf seiner Maximalhöhe.

Vier Gewinner bei Eurojackpot in Rang zwei zu je rund 659.000 Euro in Deutschland (NRW), Finnland, Norwegen und Estland. Insgesamt sechs Gewinner in Klasse drei zu jeweils rund 155.000 Euro in Deutschland (Niedersachsen, NRW, Sachsen) sowie je einer nach Finnland, Lettland und Dänemark.

Seit mittlerweile sieben Ziehungen ist der Jackpot in der obersten Gewinnklasse nicht geknackt worden. Außerdem gibt es einen Überlauf in die zweite Gewinnklasse, in der weitere 17 Millionen Euro bei der nächsten Spielrunde warten.