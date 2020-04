90 + 17 Millionen im Eurojackpot

Bei der Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung am Freitag, den 03.04.2020 wartet im Eurolotto eine doppelte Millionen-Chance auf Europas Glücksritter. Bei der Ziehung am Freitagabend liegen 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.

Da der oberste Rang mit 90 Millionen Euro im Eurolotto gedeckelt ist, gibt es einen Überlauf im zweiten Gewinnrang. Hier steht heute ein zusätzlicher Jackpot von 17 Millionen Euro bereit.

Diese Konstellation bietet besondere Gewinnchancen. Denn für einen Treffer im zweiten Rang liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Eurojackpot etwa bei 1 zu 6 Millionen, ist also um ein Vielfaches höher als für die erste Klasse, wo die Chance auf einen Treffer bei etwa 1:95 Millionen liegt.

Die höchste Gewinnklasse im Eurojackpot blieb zuletzt sieben Mal hintereinander unbesetzt. Das ließ den Jackpot der europäischen Lotterie auf seinen Maximalbetrag von 90 Millionen Euro steigen.